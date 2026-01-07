Audiences 6 janvier 2026 : « Face à face » leader, « L’Anneau » et « Pandore » sombrent



Audiences 6 janvier 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la nouvelle saison de « Face à face ». Les deux épisodes inédits ont captivé 3,41 millions de téléspectateurs en moyenne pour 20,4% de pda.





C’est devant TF1 avec la spéciale Pièces Jaunes du « Grand Concours », qui a captivé 2,88 millions de téléspectateurs pour 16,4% de pda.







Audiences 6 janvier 2026 : les autres chaînes

Derrière, c’est la débandade ! France 2 est très loin derrière avec son jeu d’aventure « L’Anneau », qui n’a été suivi hier soir que par 868.000 téléspectateurs pour 4,7% de pda. L’échec est donc confirmé pour le jeu présenté par Laurent Luyat, qui perd plus de 220.000 téléspectateurs en une semaine !

Arte suit avec sa série documentaire « Narcotrafic, le poison de l’Europe », qui a intéressé 801.000 téléspectateurs pour 4,3% de pda.



M6 est derrière avec la dernière soirée de « Pandore ». L’épisode 3 n’a intéressé que 741.000 téléspectateurs pour 4,1% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie