Ici Tout Commence spoiler : Fleur inquiète pour Joséphine (vidéo épisode du 13 janvier)

Ici tout commence spoiler – Fleur va s’inquiéter pour son amie Joséphine dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, la veille elle a surpris Joséphine partir avec une bouteille d’alcool au Double A…











Fleur et Bérénice en parlent ensemble, elles s’inquiètent toutes les deux pour Joséphine. La jeune femme a beaucoup encaissé ces dernières semaines et la vidéo de Loup et Anouk a été le coup de trop. Va-t-elle réussir à rebondir ?

Bérénice en profite pour tenter d’ouvrir les yeux de Fleur, elle pense que Lionel et elle ne sont pas simplement amis… Fleur est outrée, elle assure que Lionel est comme un frère.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1349 du 13 janvier 2026 : Fleur inquiète pour Joséphine

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.