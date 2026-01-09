Audiences 8 janvier 2026 : « Master Crimes » leader devant « Meurtres à Toulouse »



Audiences 8 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences hier soir avec le lancement de la saison 3 de « Master Crimes », qui rassemblé 3,34 millions de téléspectateurs pour 20,4% de pda.





C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Toulouse », qui a convaincu 2,39 millions de téléspectateurs pour 13,4% de pda.







Audiences 8 janvier 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la nouvelle saison inédite de « Qui veut être mon associé ? », qui a rassemblé 1,30 million de téléspectateurs pour 7% de pda.

France 2 suit avec un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a réuni 1,21 million de téléspectateurs pour 7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie