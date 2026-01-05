Ici Tout Commence spoiler : Billie anéantie par le verdict de Valdine (vidéo épisode du 8 janvier)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que c’est un terrible choc qui attend Billie dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, la jeune femme va être anéantie en découvrant que Romain Valdine est ressorti libre du procès.











Malgré la violence inouïe dont il a fait preuve et la tentative d’homicide sur Billie quand il l’a percutée avec sa voiture, Romain Valdine écope de 12 mois de prison avec sursis pour les faits de violences conjugales et il est acquitté faute de preuve pour le reste !

Billie est en larmes, elle n’arrive pas à encaisser que le chef ne paiera pas pour ce qu’il a fait. Anaïs tente de la réconforter.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1346 du 8 janvier 2026 : Billie inconsolable

