Ici Tout Commence spoiler : Stanislas rattrape une grosse erreur d'Alice... (vidéo épisode du 6 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Alice n’est pas du tout faite pour le contact avec les clients dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, elle va se retrouver au service et va faire une énorme erreur avec des clients…











Publicité





Alice s’apprête à virer des clients en plein repas pour installer d’autres personnes, qui ont réservé cette table au même horaire. Ils sont furieux. Heureusement, Gaspard assiste à la scène et alerte Stanislas. Le professeur de salle rattrape le coup in-extremis !

Mais que fait la prof de pâtisserie en salle ? Mystère…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Anouk en larmes, elle se confie à Loup (vidéo épisode du 6 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1344 du 6 janvier 2026 : Alice prête à virer des clients

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.