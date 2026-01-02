« Noël, mon ex et moi » : votre téléfilm de Noël ce 2 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« Noël, mon ex et moi » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 2 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Noël, mon ex et moi ».





A suivre dès 14h05 sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Noël, mon ex et moi » : l’histoire, le casting

Ali s’est séparée de son fiancé, Graham, il y a six mois. Bien qu’elle n’ait plus aucun contact avec lui, elle est restée très proche de sa famille. Lorsque Graham annonce à ses parents qu’il ne pourra pas passer Noël avec eux, ceux-ci décident d’inviter Ali, qu’ils considèrent comme leur propre fille. Mais à la dernière minute, alors qu’Ali est déjà chez eux, Graham change d’avis et rejoint finalement sa famille pour les fêtes. À son arrivée, il est furieux d’apprendre qu’Ali a été invitée. Contraints de cohabiter, ils vont devoir se supporter et faire en sorte de ne pas gâcher la magie de Noël.



Avec : Leighton Meester (Ali Moyer), Robbie Amell (Graham Stroop), Michael Hitchcock (Dennis), Kathryn Greenwood (Jeannie)

Et à 15h10 : « Madame Doubtfire »

Daniel, doubleur de dessins animés, n’a qu’une seule priorité : ses trois jeunes enfants, sur lesquels il n’impose pourtant aucune discipline. À bout, sa femme Miranda, décoratrice ambitieuse, demande le divorce et obtient leur garde. Sans emploi et contraint de quitter le domicile familial, Daniel doit radicalement changer de vie s’il veut continuer à voir ses enfants. Apprenant que Miranda recherche une gouvernante, il a une idée audacieuse : avec l’aide de son frère, maquilleur dans le cinéma, il se transforme en Madame Doubtfire, une vieille Anglaise sévère en apparence, mais au grand cœur. Pendant ce temps, Miranda se rapproche de Stu, un ancien petit ami, ce qui ne manque pas de rendre Daniel — et Madame Doubtfire — profondément jaloux.

Avec : Pierce Brosnan (Stu), Sally Field (Miranda Hillard), Robin Williams (Daniel Hillard / Madame Doubtfire), Harvey Fierstein (Frank)