Star Academy estimations : Anouk encore en baisse, Théo remonte (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à la veille du 12ème prime de l’élimination de l’un des trois nominés de la semaine : Anouk, Victor ou Théo.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Anouk reste en tête mais elle baisse encore avec actuellement 44% des votes.







Elle reste loin devant Victor, 2ème et en légère hausse avec désormais 32,5%. L’écart se réduit entre les deux académiciens tandis que Théo, toujours dernier, remonte à 23% des votes de notre sondage ce soir.

Autant dire que rien n’est joué et tout peut encore arriver, notamment avec les prestations de demain soir lors du prime.



Qui mérite de continuer l’aventure ? Qui doit quitter la compétition ? À vous de décider et continuez pour votre élève préféré via notre sondage. Bien entendu, ce sondage est uniquement indicatif : seuls les votes officiels font foi.

SONDAGE nominations semaine 11

Qui doit rester au château ? Anouk 44.16% Victor 32.54% Théo 23.30%

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.