Ici Tout Commence spoiler : Anouk en larmes, elle se confie à Loup (vidéo épisode du 6 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Le début d’année ne s’annonce pas de tout repos pour Loup et Anouk dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, ces deux là vont se confier à coeur ouvert…











Publicité





De son côté, Loup est encore sous le choc de sa rupture avec Joséphine alors qu’il a en plus quitté sa famille d’accueil. Loup en veut beaucoup à Clotilde et n’arrive pas à tourner la page…

Anouk a appris pour la rupture de Loup et se montre bienveillante quand ils se retrouvent tous les deux à la plage. Anouk laisse alors tomber le masque… Elle se met à pleurer et confie à Loup que ça fait un an jour pour jour que son second s’est suicidé. Elle avoue qu’il n’y a pas un jour sans qu’elle pense à lui.

Anouk se ressaisit et se lève, elle décide de se baigner et encourage Loup à la suivre !



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Pénélope lance un pari (vidéo épisode du 5 janvier)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1344 du 6 janvier 2026 : Anouk et Loup se rapprochent

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.