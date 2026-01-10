Ici Tout Commence spoilers : le maître chanteur démasqué, Anouk sur la sellette, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 12 au 16 janvier 2026)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 12 au 16 janvier 2026 – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par Anouk, qui est sur la sellette à l’institut Auguste Armand après que la vidéo d’elle et Loup ait été envoyée à tout le monde. Va-t-elle perdre sa place de professeure et cheffe du Double A ?

Pendant ce temps là, Joséphine rejette Loup tout en cherchant à démasquer le maître chanteur. Ce dernier continue de s’attaquer à Anouk en changeant les menus du Double A : à la place, Fleur et Pénélope y découvrent un article sur le suicide du second d’Anouk !

Le coupable va finalement être démasqué : il s’agit de Juliette, la copine de Lionel !



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 janvier 2026

Lundi 12 janvier 2026 à 18h05 (épisode 1348) : Leroy et Joséphine se préparent pour une bataille imminente. La diplomatie d’Alice est mise à l’épreuve. Lionel et Juliette mettent les choses au clair.

Mardi 13 janvier 2026 (épisode 1349) : A L’institut, Anouk est en sursis. Maya et Gaspard entrent en zone de turbulence. De son côté, Solal retrouve enfin sa voie.

Mercredi 14 janvier 2026 (épisode 1350) : A L’institut, Joséphine cherche à démasquer le coupable. Milan est au bord du craquage. Gaspard commence à fendre l’armure.

Jeudi 15 janvier 2026 (épisode 1351) : Anouk fait face à un avenir incertain. Milan n’est pas sorti de l’auberge. Une compétition corsée attend César et Gary.

Vendredi 16 janvier 2026 (épisode 1352) : Fleur et Lionel trouvent enfin une issue. César et Gary paient les pots cassés. De son côté, Anaïs ne peut plus se cacher.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 12 au 16 janvier 2026

vidéo à venir

