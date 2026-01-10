« NCIS : Tony & Ziva » : votre nouvelle série ce soir sur M6 (10 janvier 2026)



NCIS du 10 janvier 2026 – Ce samedi soir, M6 lance la nouvelle série inédite « NCIS : Tony & Ziva ». Au programme ce soir, les deux premiers épisodes.





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







Présentation de la série

Quelques années après avoir quitté le NCIS, Tony DiNozzo a fondé sa propre société de sécurité, tandis que Ziva David est à la tête d’une école de langues. Bien que séparés, ils se sont installés à Paris pour élever leur fille Tali et tenter de se reconstruire. Mais leur fragile équilibre est brutalement bouleversé par une cyberattaque visant l’entreprise de Tony, qui menace leur sécurité et celle de leur enfant. S’ensuit alors une traque haletante à travers l’Europe pour démasquer cet adversaire invisible.

NCIS du 10 janvier 2026 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1 : Contre le monde entier

Plusieurs années après avoir quitté le NCIS, Tony et Ziva se sont installés à Paris où ils élèvent leur fille, Tali. Tony a fondé sa propre entreprise de sécurité, tandis que Ziva est à la tête d’une école internationale de langues. Lorsque les comptes bancaires d’Interpol sont piratés à l’aide d’un logiciel baptisé 9.4, Tony et sa directrice technique Claudette réussissent à stopper l’attaque. Mais un homme nommé Galimard menace alors la vie de Tali afin de récupérer le virus informatique, obligeant Tony et Ziva à reprendre du service ensemble.



Saison 1 – épisode 2 : Les fugitifs

Désormais considérés comme des fugitifs par leur ami Henry Rayner-Hunt, devenu secrétaire général d’Interpol après la disparition de Jonah Markham, Tony et Ziva font l’objet d’une notice rouge. Pour faire avancer leur enquête, ils se rendent à Milan, en Italie, afin de questionner Boris Peskov, le développeur du malware 9.4.

Avec Michael Weatherly (Tony DiNozzo), Cote de Pablo (Ziva David), James D’Arcy (Henry Rayner-Hunt), Isla Gie (Tali DiNozzo), Amita Suman (Claudette Caron), Maximilian Osinski (Boris Peskov), Nassima Benchicou (Martine Aranow), Emmanuel Bonami (Pierre Galimard), Lara Rossi (Sophie Summers), Julian Ovenden (Jonah Markham), et Terence Maynard (Dr Lang)

L’équipe du « NCIS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+