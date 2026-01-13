Le Grand Échiquier du 13 janvier 2026 : les invités de la spéciale Claude François ce soir sur France 2



Le Grand Échiquier du 13 janvier 2026 – Ce soir sur France 2, Claire Chazal et André Manoukian présentent un nouveau numéro inédit de son émission « Le Grand Échiquier ». Cette soirée inédite est consacrée à Claude François.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur France.TV.







Le Grand Échiquier du 13 janvier 2026 : présentation

Une soirée événement dédiée à l’une des figures les plus emblématiques de la chanson française : Claude François.

Présentée par Claire Chazal et André Manoukian, cette édition exceptionnelle du Grand Échiquier se déroulera dans le cadre somptueux de l’Opéra royal du château de Versailles, accompagnée par l’Orchestre de l’Opéra Royal dirigé par Victor Jacob, et, fait rare, par les 200 voix de la chorale Spectacul’Art, sous la direction de Vincent Fuchs.

Au fil de la soirée, le parcours, le destin et la personnalité hors norme de Claude François seront retracés. Chanteur, danseur, producteur et showman visionnaire, il a profondément transformé la scène musicale française, inventant une nouvelle façon de se produire sur scène comme à la télévision.



Disparu tragiquement à seulement 39 ans, Claude François a suscité un engouement populaire inédit, parfois jusqu’à l’hystérie, et continue d’influencer et de rassembler toutes les générations.

Entre musique, archives, témoignages et performances, cette émission dressera le portrait d’un artiste flamboyant et incontournable, dont l’empreinte sur la culture populaire française demeure intacte. Une soirée d’exception pour célébrer une légende, dont les chansons continuent de faire vibrer le cœur de toutes les générations.

Les invités ce soir

Parmi les invités de cette soirée exceptionnelle :

Alain Chamfort, qui fit ses premiers pas à ses côtés, partagera souvenirs et émotions.

M. Pokora, auteur d’un album hommage, reviendra sur cette aventure artistique marquante.

Claude François Junior, fils aîné de l’artiste et gardien de sa mémoire, évoquera l’homme et l’héritage qu’il a laissés.

Natasha St-Pier, China Moses, Amir et Agustín Galiana uniront leurs voix pour un hommage collectif et intergénérationnel.

Le ténor de renommée internationale Pene Pati interprétera le mythique My Way devant Jacques Revaux, compositeur de Comme d’habitude, et reviendra sur la naissance de cette chanson devenue légendaire.

Le photographe Jean-Marie Périer évoquera la génération yéyé et l’image iconique de Cloclo qu’il a côtoyé.

Enfin, Dani Borg, ancienne Clodette, livrera un témoignage précieux sur l’aventure humaine et artistique vécue aux côtés de l’artiste.

L’Orchestre Appassionato dirigé par Mathieu Herzog et le Chœur des enfants de la Cité des Marmots, qui accompagneront Angélique Kidjo dans cette grande fête des cultures africaines

Un moment particulièrement émouvant viendra marquer la soirée :

Le duo mythique Amadou & Mariam apparaîtra dans l’une de ses toutes dernières prestations télévisées, enregistrée quelques semaines avant la disparition d’Amadou. Leur complicité artistique et humaine y resplendit une ultime fois à l’écran, au fil d’une interview touchante menée par Claire Chazal.

Cette émission est dédiée à la mémoire d’Amadou, en hommage à son immense talent et à son rayonnement qui ont marqué des générations d’artistes et de spectateurs à travers le monde.

France 2 vous convie ainsi à une grande soirée festive, placée sous le signe du partage, de la transmission et de l’émotion, où se tissent musiques traditionnelles, classiques et urbaines, héritages et créations, racines et élans vers l’avenir.