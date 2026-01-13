« Pretty Woman » : 5 choses à savoir sur le film sur M6 ce soir (13 janvier 2026)



Publicité





Pretty Woman au programme TV du mardi 13 janvier 2026 – C’est un film culte qui vous attend ce mardi soir sur M6 ! En effet, la chaîne rediffuse le film « Pretty Woman », porté par le duo formé par Richard Gere et Julia Roberts.





À voir ou revoir sans modération dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de M6+.







Publicité





« Pretty Woman » : histoire, résumé, synopsis

Lorsqu’Edward Lewis, homme d’affaires accompli, rencontre la séduisante Vivian, qui sillonne chaque nuit Hollywood Boulevard, il choisit sur un coup de tête de l’engager et de l’initier à son univers luxueux, la comblant d’attentions et de présents. Peu à peu, cette relation provisoire se prolonge, jusqu’au moment où l’un comme l’autre réalisent qu’une séparation leur est devenue impossible.

Avec Richard GERE (Edward Lewis), Julia ROBERTS (Vivian Ward), Jason ALEXANDER (Philip Stuckey), Laura SAN GIACOMO (Kit De Luca), Alex HYDE-WHITE (David Morse), Amy YASBECK (Elizabeth Stuckey)



Publicité





Le saviez-vous ?

❚ Initialement, le film avait un ton beaucoup plus dramatique, l’actrice principale était impliquée dans un trafic de drogue et succombait à la fin à une overdose. Ce n’est que lorsqu’il a été repris par Garry Marshall et vendu à Disney que le projet s’est transformé en conte de fée moderne, sans trace de drogue aucune.

❚ Richard Gere a beaucoup hésité avant d’accepter le scénario. C’est le charme et l’alchimie immédiate entre lui et Julia qui l’ont convaincu, ainsi qu’un post-it de l’actrice sur lequel était inscrit “S’il te plait, dis oui.” lorsqu’il a reçu l’appel du producteur pour connaître sa décision..

❚ Julia Roberts qui a avoué il y a quelques années avoir eu des difficultés à obtenir le rôle de Vivan Ward, a eu raison d’insister puisqu’elle a été récompensée d’un Golden Globe de la meilleure actrice pour sa performance.

❚ Richard Gere a été contraint de démentir des propos qui lui ont été prêtés par un magazine australien. En 2012, et dans la cadre d’une supposée interview qu’il affirme n’avoir jamais accordé, l’acteur aurait qualifié le film de comédie romantique stupide, du film qu’il appréciait le moins de toute sa carrière.

❚ Gros succès en salles, le film a généré 463 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France il a attiré plus de 4 millions de spectateurs.