Les 12 coups de midi du 8 janvier : Cyprien continue, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 8 janvier 2026, 110ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une victoire à 200 euros aujourd’hui alors que l’étoile mystérieuse se dévoile un peu plus.











Les 12 coups de midi du 8 janvier, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

La cagnotte personnelle de Cyprien monte au total de 506.219 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a désormais 3 indices : le désert d’Oman en photo de fond, un avion de chasse, et un erlenmeyer.

Avec ces indices, on pense à Oscar Isaac : le desert d’Oman et l’avion pour « Stars Wars », et l’erlenmeyer pour son rôle de scientifique dans « Frankenstein ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+