N’oubliez pas les paroles du 1er janvier 2026 : quels gains pour Jade, qui reste maestro ?

N’oubliez pas les paroles du 1er janvier 2026, 6 victoires pour Jade – Jade a signé deux nouvelles victoires ce jeudi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et elle a continué de faire monter ses gains !











N’oubliez pas les paroles du jeudi 1er janvier 2026, Jade continue

Dans le détail ce jeudi soir, Jade n »a rien gagné sur la première émission mais elle a ensuite remporté la jolie somme de 10.000 euros sur la seconde émission. Elle totalise ainsi 32.000 euros de gains en 6 victoires et sera de retour samedi soir dans « N’oubliez pas les paroles » (le vendredi étant désormais un best-of).

N’oubliez pas les paroles du 1er janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.