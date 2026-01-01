Un Si Grand Soleil du 2 janvier : Victor prend de gros risques, Alix au pied du mur (résumé épisode 1827 en avance)



Un si grand soleil du 2 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1827 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 2 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Claire attend Dimitri, qui la rejoint. Elle lui dit qu’elle est dans la mer**, elle a besoin de lui. Il assure être là pour elle. Claire raconte tout à Dimitri, qui lui demande ce qu’elle attend de lui. Claire aimerait qu’il espionne Marsan car il ne le connait pas.

Alix vient au commissariat, elle reçoit un appel de Janet. Elle lui parle du faux certificat et l’encourage à lui dire la vérité… Elle lui assure que si elle joue franc jeu avec Clément, il saura se montrer compréhensif. Alix dit à Janet qu’elle était sure de l’authenticité du tableau quand elle l’a acheté. Elle la remercie pour son appel.



Yann interroge Mr Villard. Il confirme avoir donné ce certificat à Alix en lui vendant le tableau. Il est surpris quand Yann lui dit que le certificat est un faux ! Il dit ne pas comprendre, il est convaincu que son tableau est authentique, son grand-père l’a acheté au peintre lui-même dans les années 50. Yann lui demande s’il a une preuve, comme un acte de vente. Il explique que non. Yann dit qu’il va donc falloir attendre l’expertise. Villard est sur de lui. Mais en sortant du commissariat, Alix s’en prend à Villard : il lui a vendu un faux et il doit la rembourser ! Il refuse, assurant que le tableau est un vrai. Alix menace de lui coller un procès, il l’envoie balader.

Florent est avec Johanna et Margot au cabinet, il ne les écoute pas… Il pense à Claire. Pendant ce temps là, Hélène a de la fièvre. Sa plaie s’est infectée, elle perd connaissance !

Yann et Thierry font le point avec Becker sur le tableau. Le vendeur assure que c’est un vrai, Becker n’y croit pas : si le tableau était authentique, pourquoi faire un faux certificat ? Il pense que Villard est un complice ! Yann rappelle qu’il faut attendre les résultats de l’expertise du tableau.

Alix vient voir José, elle a un contre-temps pour le rembourser. José a lu l’article de Midi Libre… Alix le supplie d’attendre un peu pour encaisser le chèque de 60000 euros. Il refuse : il l’encaissera dans 24h comme convenu, que la vente se fasse ou pas !

Dimitri suit Franck Marsan. Il a une voiture rouge, tout sauf discrète, et manque de se faire repérer. Quand Marsan ressort d’un magasin de bricolage, il fait tomber un ticket. Dimitri le ramasse…

Hélène appelle Claire, sa plaie s’est aggravée, elle a fait tomber l’antiseptique et n’a plus d’antibiotique, elle s’est évanouie : elle pense qu’elle fait une septicémie. Claire ne peut pas venir, elle est à l’hôpital et a une garde de nuit. Elle appelle Victor en urgence. Il file, sans se douter que la police le surveille et le suit… Alex le prend en filature mais il est gêné par une voiture. Victor retrouve Hélène et lui donne antiseptique et antibiotiques. Il lui dit de se soigner et de se reposer, Claire a une piste solide.

Alix vient à la galerie, elle dit à Ulysse que c’est la catastrophe. Louise, l’acheteuse, est là. Elle a une proposition à faire Alix. Faux ou pas, elle a un coup de coeur pour ce tableau. Quelque soit le résultat de l’expertise, elle le veut. Elle en propose 50000 euros ! Elle utilise le fait que l’expertise va prendre des semaines, voir des mois… Elle annonce que c’est 50000 euros tout de suite ou rien du tout ! Ça rend Alix dingue, il assure à Ulysse qu’elle est certaine qu’elle n’aurait pas fait cette offre si ce n’était pas un vrai. Ulysse pense qu’il faut attendre mais Alix explique qu’elle ne peut pas, elle va être mal financièrement. Elle ne pense pas avoir le choix, elle va devoir accepter.

Dimitri retrouve Claire et lui remet le ticket de caisse de Marsan… Claire ne voit pas l’intérêt mais pour Dimitri, il se prépare à enlever et séquestrer quelqu’un !

