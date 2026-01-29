Plus Belle La Vie du 29 janvier 2026 : Noémie quitte Vadim, Théo dérape (résumé + extrait vidéo épisode 508 en avance)



Plus belle la vie du 29 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 508 de PBLV – Noémie va finalement rompre avec Vadim cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et au Pavillon des Fleurs, Théo agresse Blanche !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 janvier 2026 – résumé de l’épisode 508

Patrick et Jean-Paul retrouvent Noémie chez eux. Elle prétend avoir mal fermé la porte, mais comprend qu’ils ont découvert son passé quand Patrick l’appelle “Noémie Mai”. Ils la confrontent : pourquoi son mémoire porte uniquement sur leurs affaires criminelles, et pourquoi s’est-elle fait embaucher comme baby-sitter ? Elle promet des explications. Patrick la convoque au commissariat le lendemain, Jean-Paul la renvoie.

Le lendemain, Léa raconte à Babeth que Noémie s’est emportée avec Lucie à propos de devoirs. Babeth craint qu’elle n’en veuille aux policiers et cherche à se venger. Elle refuse qu’elle revienne garder les enfants. Au commissariat, Noémie admet s’être rapprochée d’eux pour mieux comprendre leur travail, pas pour nuire. Patrick évoque le suicide de son père après une erreur judiciaire et pense qu’elle cherche à se venger. Il lui interdit d’approcher leurs enfants.



Vadim apprend la convocation de Noémie au commissariat. En regardant des photos exposées au Pavillon des Fleurs, il croit voir un homme caché dans les fourrés ; Blanche pense à leur agresseur. Ils envisagent de prévenir la police. Plus tard, Noémie sort furieuse du commissariat, elle reproche à Vadim d’être responsable et rompt avec lui. Patrick tente d’en savoir plus auprès de Vadim, persuadé qu’elle l’a manipulé pour obtenir des infos. Vadim, en colère, coupe les ponts avec son père.

Au Pavillon des Fleurs, Théo surgit pour récupérer les photos et l’appareil de Blanche, il l’agresse violemment puis s’enfuit en entendant quelqu’un.

Au Mistral, Thomas veut lancer des happy hours et unne formule fast-food le midi. Vanessa insiste sur l’efficacité plutôt que changer l’identité du lieu. Mise au défi par Barbara, elle gère le service avec brio et prouve qu’on peut aller vite sans sacrifier la qualité. L’équipe accepte d’adopter ses méthodes.

Charlotte met Steve au défi de résoudre un cas complexe pour sa formation. Plus tard, avec Jules et Morgane, ils finissent par réussir à trouver la solution.

VIDÉO Plus belle la vie du 29 janvier 2026 – extrait vidéo

