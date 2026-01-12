Quotidien du 12 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 12 janvier 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 12 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien : les invités du 12 janvier 2026

📰 Nicolas Bastuck – Rédacteur en chef « droit et justice » du Point

🗞️ Nicolas Massol – Journaliste politique à Libération


🎤 Marlène Schaff – Professeure d’expression scénique de la Star Academy, et à l’affiche du spectacle « A Queen is Born » à l’Alhambra à partir du 18 mars

🌟 Anouk – dernière candidate éliminée de la Star Academy

📺 Salhia Brakhlia – « Lena Situations : la femme la plus influente de France », demain soir sur RMC Life

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 12 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.

