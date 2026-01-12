Ici Tout Commence spoiler : Anaïs s'emporte face à... (vidéo épisode du 15 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Milan dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Toujours contraint de suivre les cours d’André alors qu’elle le déteste, celle-ci va carrément aller jusqu’à l’accuser de vol !











Publicité





A l’hôtel d’application, Milan va déraper et insulter une cliente qui l’accuse de lui avoir volé un diamant. Et Andréa va en rajouter une couche ! Elle demande à Anaïs, en présence de Jeanne, de renvoyer Milan. Anaïs va alors sortir de ses gonds face aux propos d’Andréa, elle va s’emporter et prendre une lourde décision.

Anaïs annonce que faute de preuve concrète, elle refuse catégoriquement de virer Milan. Et elle l’enlève dès à présent de son cours ! Andréa est sous le choc, Anaïs quitte le bureau en colère.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Juliette prête à tuer Anouk ! (vidéo épisode du 14 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1351 du 15 janvier 2026 : Anaïs recadre Andréa

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.