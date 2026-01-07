N’oubliez pas les paroles du 7 janvier 2026 : l’élimination de Jade !



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 7 janvier 2026, élimination de Jade – Jade a été éliminée ce mercredi soir dans « N’oubliez pas les paroles ». Elle est repartie avec 97.000 euros de gains en 14 victoires.











Publicité





N’oubliez pas les paroles du mercredi 7 janvier 2026, Jade éliminée

C’est Stéphane qui est devenu maestro ce soir lors de la première émission. Il a battu Jade et a signé une première victoire à 1000 euros. Et il a ensuite signé une seconde victoire avec la somme maximale de 20.000 euros !

Stéphane totalise donc déjà 21.000 euros de gains en 2 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 7 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



Publicité



