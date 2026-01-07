N’oubliez pas les paroles du 7 janvier 2026 : l’élimination de Jade !

N’oubliez pas les paroles du 7 janvier 2026, élimination de Jade – Jade a été éliminée ce mercredi soir dans « N’oubliez pas les paroles ». Elle est repartie avec 97.000 euros de gains en 14 victoires.


Capture FTV


C’est Stéphane qui est devenu maestro ce soir lors de la première émission. Il a battu Jade et a signé une première victoire à 1000 euros. Et il a ensuite signé une seconde victoire avec la somme maximale de 20.000 euros !

Stéphane totalise donc déjà 21.000 euros de gains en 2 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 7 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.


