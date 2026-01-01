« Viva Maria ! » : histoire et interprètes du film avec Brigitte Bardot ce soir sur France 3 (1er janvier)



Après l’avoir annoncé lundi et l’avoir finalement déprogrammé à la dernière minute, le film « Viva Maria ! » est finalement diffusé ce jeudi soir sur France 3 en hommage à Brigitte Bardot. Réalisé par Louis Malle, ce film est sorti en salle en 1965 avec BB en actrice principale.





A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)







« Viva Maria ! » : l’histoire de votre film

Au début du XXᵉ siècle, deux jeunes femmes que le hasard a réunies au sein d’une troupe itinérante de music-hall font leurs premiers pas en duo. À la suite d’un accident de costume, elles transforment l’imprévu en innovation spectaculaire : l’effeuillage. Le succès leur tend alors les bras, jusqu’au jour où elles se trouvent, bien malgré elles, mêlées à une révolte paysanne conduite par un jeune homme ardent. Toutes deux s’éprennent de lui, l’une ouvertement, l’autre dans le secret de son cœur.



Casting

Avec Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, George Hamilton, Charles Denner, Gregoire Aslan, etc.

Bande-annonce vidéo

