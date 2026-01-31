Rugby Top 14 : suivre le match Toulouse / Bayonne en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulouse / Bayonne en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 31 janvier 2026 sur Canal+ ! Suite de la 16ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Toulousain reçoit l’Aviron Bayonnais.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







Ce samedi soir, le Stade Toulousain accueille l’Aviron Bayonnais au stade Ernest-Wallon à Toulouse pour la 16ᵉ journée du Top 14. Leader incontesté du championnat, Toulouse arrive avec l’ambition de poursuivre sa série de succès à domicile et de conforter sa place en haut du classement, où il domine depuis plusieurs semaines grâce à une attaque puissante et une défense solide.

L’Aviron Bayonnais, plus bas au classement, jouera les visiteurs engagés sans complexe, cherchant à surprendre l’un des favoris du Top 14 et à se relancer dans une saison où chaque point compte.



Toulouse / Bayonne la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Kinghorn ; 14.Thomas, 13.Costes, 12.Chocobares, 11.Lebel ; 10.Delpy, 9.Graou ; 7.Banos, 8. Roumat, 6.Willis (cap.) ; 5.Vergé, 4. Brennan ; 3.Mallez, 2.Lacombre, 1.Ainu’u.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Baille, 18.Elias, 19.Castro-Ferreira, 20.T.Ntamack, 21.Saito, 22.Barassi , 23. Rapetti.

Le XV de départ de l’Aviron Bayonnais : 15. Orabé ; 14. Spring, 13. Maqala, 12. Martocq, 11.Erbinartegaray ; 10. Segonds (cap.), 9. Germain ; 7. Héguy, 8. Leota, 6. Bruni ; 5. Paulos, 4. Johnson ; 3. Tagi, 2.Bosch, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Cormenier, 18. Moon, 19. Ariceta, 20. Anscombe, 21. Mori, 22.Lapègue , 23. Cotet.

Toulouse / Bayonne en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulouse / Bayonne, 16ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.