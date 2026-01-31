Star Academy estimations : Ambre ou Victor, qui sera éliminé ? (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations demi-finale sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est en ce moment que se déroule le prime de la seconde demi-finale et qu’à l’issue de cette soirée, on connaitra le nom du second finaliste de l’aventure, qui affrontera Léa samedi prochain. Qui de Ambre ou Victor sera éliminé aux portes de la grande finale ?











Actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Ambre qui est toujours avec 50,44% des votes.

Victor est juste derrière avec 49,56%. Autant dire que c’est très serré et il est très difficile cette semaine de dire laquel des deux sera éliminé ! Des scores à la hauteur du niveau de cette demi-finale, avec deux jeunes artistes talentueuses.

Qui sera éliminé ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !



Star Academy 2025, sondage demi-finale 2

Qui doit aller en finale ? Ambre Victor Résultats Vote

Retrouvez toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.