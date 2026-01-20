Star Academy : à quelle heure auront lieu les auditions ce 20 janvier ?



Publicité





Star Academy 2025, évaluations semaine 14 – C’est ce mardi qu’auront lieu les auditions de Victor et Ambre au château de la Star Academy. Alors que Léa et Sarah ont passé leurs évaluations hier, Ambre et Victor vont passer une grande audition ce mardi matin.











Publicité





Star Academy, à quelle heure auront lieu les auditions ?

C’est vers 10h30 au château (donc vers 11h sur le live de TF1+) qu’ils passeront tour à tour sur une chanson au choix. Ils devaient choisir une chanson qu’ils rêvent d’interpréter sur le prime et réfléchir à une mise en scène pour un tableau sur le prime. Le meilleur des deux remportera son tableau sur le prime de samedi !

Résumé complet des évaluations à venir sur Star-Actu dès qu’elles seront terminées.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 1

Qui doit aller en finale ?

Publicité



Léa Sarah Résultats Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 19 janvier : Léa se loupe, Sarah impressionne, le résumé complet