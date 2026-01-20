Plus Belle La Vie du 20 janvier 2026 : Martin démasque le vrai coupable (résumé + extrait vidéo épisode 501 en avance)



Plus belle la vie du 20 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 501 de PBLV – Stanislas va finalement retrouver Luna et Martin cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Idriss et Ariane le soupçonne d’être le flic ripou à la tête du trafic…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 janvier 2026 – résumé de l’épisode 501

Ariane et Idriss arrivent au cabanon et tombent sur Stanislas armé. Malgré ses protestations, ils l’obligent à poser son arme et le menottent. À l’intérieur, Idriss retrouve Luna et Martin, qui lui apprennent que le véritable tireur n’était pas Stanislas : il les a protégés avant de les cacher. Comprenant leur erreur, Idriss prévient Ariane.

Au commissariat, Patrick reproche leur faute à Idriss et Ariane, mais aussi à Stanislas pour avoir agi seul. Idriss s’excuse. Stanislas décrit le tireur, reconnaissable à ses baskets oranges. Idriss avoue avoir alerté le commandant Hubert Joseph. Hubert reconnaît avoir fait surveiller Stanislas par son adjoint, Ninon Dutertre, qui correspond à la description. Ils se lancent à sa recherche.



Les policiers découvrent chez Ninon Dutertre de l’argent liquide et des passeports. Peu après, ils apprennent qu’il a été retrouvé pendu, laissant Hubert sous le choc. Plus tard, Ariane annonce à Luna et Martin que Dutertre est mort et que le cauchemar est terminé. Mais en entendant Hubert parler, Martin reconnait sa voix : c’est celle de l’homme qui a tué les Slimani. Leurs regards se croisent.

Steve remercie Charlotte : inspiré par elle, il s’est inscrit au concours de la police scientifique. Il lui demande un stage, qu’elle refuse, faute de temps. Steve tente alors sa chance auprès de Morgane, qui accepte d’en parler à Charlotte. Plus tard, Morgane plaide la cause de Steve auprès de Patrick, promettant de travailler le week-end de Pâques en échange de son soutien auprès de Charlotte…

Apolline refuse d’abord d’assister au groupe de parole sur le vaginisme proposé par Léa, puis change d’avis et rejoint finalement l’association au Pavillon des Fleurs, où plusieurs femmes témoignent.

VIDÉO Plus belle la vie du 20 janvier 2026 – extrait vidéo

