Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 13 janvier ?



Publicité





Star Academy 2025, évaluations semaine 13 – C’est ce mardi matin qu’auront lieu les évaluations de la semaine 13 au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine de quarts de finale, des évaluations qui permettront au gagnant d’avoir le privilège de désigner son adversaire en demi-finale.











Publicité





Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

➤ Ce mardi matin, à 10h30 au château (11h sur le flux live TF1+), les académiciens vont passer devant les professeurs au théâtre sur une chanson de leur choix. Ils avaient carte blanche, le but étant de présenter une chanson comme s’il s’agissait de leur concert.

➤ Liste des chansons choisies par les élèves :

Ambre « Faux semblants » d’Anabel

Léa « On Fire » de Loic Nottet

Sarah « Ok Love You Bye » d’Olivia Dean

Victor « Secret Love Song » du groupe Little

Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées !



Publicité





A LIRE AUSSI : Star Academy : les artistes invités du 14ème prime du 17 janvier dévoilés !

Sondage quart de finale

Qui doit aller en demi-finale ? Ambre Bastiaan Sarah Victor Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.