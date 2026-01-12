Star Academy : les artistes invités du 14ème prime du 17 janvier dévoilés !



Star Academy, liste des stars invités du 14ème prime du samedi 17 janvier 2026 – Deux jours après le dernier prime de la Star Academy 2025 et l’élimination d’Anouk, les académiciens ont déjà commencé à préparer le prochain prime ce lundi soir avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce samedi 17 janvier 2026 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Les 5 académiciens en quarts de finale auront la chance de chanter aux côtés de Pascal Obispo, Charles Doré, Laura Pausini, et Adèle Castillon.

Chansons et artistes :



Pascal Obispo fera un medley

Léa, immunisée, aura pas moins de 3 duos avec artistes :

– Laura Pausini sur « On oublie jamais rien, on vit avec »

– Adèle Castillon sur « Amour Plastique »

– Charles Doré sur « Hypersensible »

Sondage quart de finale

Qui doit aller en demi-finale ? Ambre Bastiaan Sarah Victor Résultats Vote

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025.