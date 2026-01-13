Victoires de la Musique 2026 : Theodora, Pierre Garnier, Héléna, la liste complète des nommés

Publicité
À un mois de la grande soirée des Victoires de la Musique 2026, la liste des artistes et œuvres nommés pour la 41ᵉ édition a été officiellement dévoilée ce 12 janvier 2026 au siège de France Télévisions. La cérémonie annuelle, rendez-vous incontournable de la musique francophone, se tiendra le vendredi 13 février à La Seine Musicale, et sera diffusée en direct sur France 2 et France Inter.
Publicité
Pour cette édition, Mika a été nommé président d’honneur de la cérémonie, succédant à Alain Souchon. La soirée sera animée par Cyril Féraud et Héléna Noguerra, nouvelle co-présentatrice, pour une soirée placée sous le signe de la diversité musicale.
Cette année, la musique française brille à travers une sélection d’artistes confirmés et de nouvelles révélations, avec notamment Theodora et Héléna en tête des nominations. Pierre Garnier, récompensé de deux trophées l’an dernier, est en lice pour l’Artiste masculin de l’année.
Publicité
Dans la famille Star Academy, en plus d’Héléna et Pierre, Marguerite est elle aussi nommée pour sa chanson « Les filles, les meufs ». Marine, la grande gagnante de la dernière saison, est l’oubliée de ces Victoires de la Musique.
🏆 Liste complète des nominations des Victoires de la Musique 2026
🎵 Artiste féminine
Charlotte Cardin
Aya Nakamura
Vanessa Paradis
Santa
🎵 Artiste masculin
Disiz
Feu! Chatterton
Pierre Garnier
Orelsan
🎵 Révélation féminine
Héléna
Miki
Théodora
🎵 Révélation masculine
Ino Casablanca
L2B
Sam Sauvage
🎵 Révélation scène
Héléna
Miki
Théodora
💿 Album de l’année
Hélé – Héléna
Labyrinthe – Feu! Chatterton
La fuite en avant – Orelsan
Méga BBL – Théodora
On s’en rappellera pas – Disiz
🎵 Chanson originale (Catégorie soumise au vote du public)
“Fashion Designa” – Théodora
“Les filles, les meufs” – Marguerite
“Mauvais garçon” – Héléna
“Soleil Bleu” – Luiza & Bleu Soleil
“Tant pis pour elle” – Charlotte Cardin
🎤 Concert de l’année
DJ Snake
Justice (Live)
Santa
Philippe Katerine (“Zouzou Tour”)
🎬 Création audiovisuelle
“Fashion Designa” – Théodora
“Je t’accuse” – Suzane
“Tant pis pour elle” – Charlotte Cardin
L’édition 2026 des Victoires de la Musique met en lumière une jeunesse audacieuse et talentueuse, portée par Theodora qui se distingue avec cinq nominations, suivie de près par Héléna, Charlotte Cardin et d’autres grands noms de la scène musicale francophone.