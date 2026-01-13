Victoires de la Musique 2026 : Theodora, Pierre Garnier, Héléna, la liste complète des nommés



Publicité





À un mois de la grande soirée des Victoires de la Musique 2026, la liste des artistes et œuvres nommés pour la 41ᵉ édition a été officiellement dévoilée ce 12 janvier 2026 au siège de France Télévisions. La cérémonie annuelle, rendez-vous incontournable de la musique francophone, se tiendra le vendredi 13 février à La Seine Musicale, et sera diffusée en direct sur France 2 et France Inter.











Publicité





Pour cette édition, Mika a été nommé président d’honneur de la cérémonie, succédant à Alain Souchon. La soirée sera animée par Cyril Féraud et Héléna Noguerra, nouvelle co-présentatrice, pour une soirée placée sous le signe de la diversité musicale.

Cette année, la musique française brille à travers une sélection d’artistes confirmés et de nouvelles révélations, avec notamment Theodora et Héléna en tête des nominations. Pierre Garnier, récompensé de deux trophées l’an dernier, est en lice pour l’Artiste masculin de l’année.



Publicité





Dans la famille Star Academy, en plus d’Héléna et Pierre, Marguerite est elle aussi nommée pour sa chanson « Les filles, les meufs ». Marine, la grande gagnante de la dernière saison, est l’oubliée de ces Victoires de la Musique.

🏆 Liste complète des nominations des Victoires de la Musique 2026

🎵 Artiste féminine

Charlotte Cardin

Aya Nakamura

Vanessa Paradis

Santa

🎵 Artiste masculin

Disiz

Feu! Chatterton

Pierre Garnier

Orelsan

🎵 Révélation féminine

Héléna

Miki

Théodora

🎵 Révélation masculine

Ino Casablanca

L2B

Sam Sauvage

🎵 Révélation scène

Héléna

Miki

Théodora

💿 Album de l’année

Hélé – Héléna

Labyrinthe – Feu! Chatterton

La fuite en avant – Orelsan

Méga BBL – Théodora

On s’en rappellera pas – Disiz

🎵 Chanson originale (Catégorie soumise au vote du public)

“Fashion Designa” – Théodora

“Les filles, les meufs” – Marguerite

“Mauvais garçon” – Héléna

“Soleil Bleu” – Luiza & Bleu Soleil

“Tant pis pour elle” – Charlotte Cardin

🎤 Concert de l’année

DJ Snake

Justice (Live)

Santa

Philippe Katerine (“Zouzou Tour”)

🎬 Création audiovisuelle

“Fashion Designa” – Théodora

“Je t’accuse” – Suzane

“Tant pis pour elle” – Charlotte Cardin

L’édition 2026 des Victoires de la Musique met en lumière une jeunesse audacieuse et talentueuse, portée par Theodora qui se distingue avec cinq nominations, suivie de près par Héléna, Charlotte Cardin et d’autres grands noms de la scène musicale francophone.