Audiences 12 janvier 2026 : succès pour « Le diplôme » loin devant la Coupe de France

Audiences 12 janvier 2026 – C’est FTF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec sa nouvelle série inédie « Le diplôme ». Les deux premiers épisodes ont captivé 3,86 millions de téléspectateurs en moyenne pour 23,7% de pda.





C’est devant France 3 avec le match de Coupe de France PSG / Paris FC. La victoire surprise du Paris FC a intéressé 1,74 million de téléspectateurs pour 10,5% de pda.







Audiences 12 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la final de la série inédite « Mitterrand confidentiel », qui a rassemblé 1,27 million de téléspectateurs en moyenne pour 7,6% de pda. La série chute sur une semaine.

M6 suit avec un numéro inédit de « La roue de la fortune célébrités », qui n’a réuni que 957.000 téléspectateurs pour 5,3% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie