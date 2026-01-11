Star Academy du 11 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 11 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens.





On revoit le prime côté coulisses (résumé complet de cette soirée ici).







Le top 3 – Ambre, Bastiaan et Léa – s’affrontent sur la battle du top 3 et sur les défis des profs : Léa en chant, Ambre en théâtre et Bastiaan en danse. C’est Léa qui remporte une victoire écrasante, elle décroche sa place en demi-finale.

A l’heure du verdict, Anouk est éliminée et Victor sauvé par le public. Nikos annonce l’ouverture des votes pour les quarts de finale : les téléspectateurs votent déjà pour sauver un élève parmi Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor. Celui qui aura récolté le plus de votes sera sauvé en début de prime samedi prochain. Les votes repartiront pour sauver un 2ème, et ainsi de suite. Le dernier sera éliminé aux portes des demi-finales.



Dans le bus du retour, tout le monde applaudit et félicite Léa pour sa place en demi-finale. Et Sarah remporte le coup de coeur de Fanny.

Les élèves récupèrent la lettre d’Anouk et la lisent tous ensemble. Elle a un gentil mot pour chacun, ils sont très touchés.

Début du Débrief de Marlène ce dimanche. Pour l’ouverture du prime de Ambre, Bastiaan et Léa, Marlène les félicite. Et ils ont tous les 3 pris beaucoup de plaisir.

Pour Victor er Ambre sur « All of Me », Marlène trouve qu’ils se sont tirés vers le haut. Et elle trouve que quelque chose s’est allumé chez Victor.

On enchaine avec le défi chant Léa sur du lyrique. Marlène la félicite, elle trouve qu’elle a relevé le défi de façon digne et elle salue son travail.

Star Academy, quart de finale

Star Academy, le replay de la quotidienne du 11 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.