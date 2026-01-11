Les Enfants de la Télé du 11 janvier 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?



Les Enfants de la Télé du 11 janvier 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 11 janvier : les invités

Ce dimanche, Les Enfants de la télé reviennent avec un numéro inédit placé sous le signe de la nostalgie, de l’humour et de l’émotion. Faustine Bollaert accueillera sur son plateau une joyeuse bande d’invités venus partager leurs souvenirs les plus marquants du petit écran : Arnaud Ducret, Marie-Claude Pietragalla, Michèle Bernier, Bruno Solo et Gladys Cohen.

Entre images cultes, séquences parfois embarrassantes et anecdotes savoureuses, chacun se prêtera au jeu des confidences dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur. Un rendez-vous familial incontournable pour rire, se souvenir et (re)découvrir les grands moments de la télévision française, à ne pas manquer ce dimanche.



