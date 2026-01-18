Star Academy du 18 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 18 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens.











On revoit le prime côté coulisses (résumé complet de cette soirée ici).

Les anciens sont là dans le public de ce prime pour donner de la force aux académiciens pour le quart de finale.

Les prestations s’enchainent et à la fin de la première partie de la soirée, le public a choisi de sauver Victor ! Et à l’issue de la seconde partie, après les duos avec Pascal Obispo, c’est Ambre qui apprend sa qualification pour les demi-finales.



Place à la battle finale entre Bastiaan et Sarah. Et à l’heure du verdict, Sarah est sauvée par le public et Bastiaan est éliminé. Sarah, 1ère des évaluations, a le privilège de choisir qui affronter en demi-finale, elle choisit Léa et celle-ci décide qu’elles s’affronteront samedi prochain.

Les quatre demi-finalistes montent dans le bus direction Dammarie-les-Lys. Au château, ils découvrent qu’il y a évaluations lundi.

On assiste ensuite au début du Débrief ce dimanche avec Marlène et Antoine Gouiffes-Yan, Directeur Général du Label Parlophone France (Warner).

Ils félicitent tous les deux Victor pour « Allo maman bobo ». Et pour Sarah sur Whitney Houston, elle pense que ça manque d’énergie. Marlène pense que c’est une histoire de tonalité mais c’était une belle presta. Antoine a trouvé ça génial.

Pour Ambre, elle n’est pas tout à fait contente d’elle.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 18 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.