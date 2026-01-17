Star Academy : qui a été éliminé en quart de finale ? (résumé + replay prime du 17 janvier 2026)



Star Academy, résumé du quart de finale du samedi 17 janvier 2026 – C’est parti pour le prime de du défi des profs de la Star Academy 2025, présenté par Nikos Aliagas. Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor ouvrent le prime sur « We Will Rock You de Queen », ils sont rejoint par Léa sur « Let Me Entertain You » de Robbie Williams.











Victor ouvre le bal des grands solos de cette première partie de prime avec « Allô maman bobo » d’Alain Souchon. Papy le félicite.

Sarah enchaine sur « I Wanna Dance With Somebody » de Whitney Houston. Jonathan la félicite, il la qualifie de diva et salue sa très belle prestation.

Place au duo entre Bastiaan et Ambre sur « Aussi libre que moi » de Calogero.



On enchaine avec le duo entre Léa et Laura Pausini sur « On oublie jamais rien, on vit avec ». Marlène la félicite et remercie Laura pour sa bienveillance.

Ambre chante « If I Were a Boy » de Beyoncé Knowles. Sofia lui dit qu’elle est une reine !

On continue avec Bastiaan sur « Don’t Stop Believin » de Journey. Michaël salue sa prestation.

Place ensuite au duo entre Victor et Sarah « Listen to Your Heart » de Roxette.

Avant le verdict de la première partie de ce prime, Charles Doré revient pour chanter avec Léa son titre « Hypersensible ».

22h37 : c’est l’heure du 1er verdict. Nikos annonce le nom du second demi-finale : il s’agit de Victor !

Seconde partie du prime, Ambre ouvre le bal sur « Fais-moi une place » de Julien Clerc. Bastiaan enchaine sur « Changer » de Gims. Sarah interprète « Il est mort le soleil » de Nicoletta.

Place aux duos avec Pascal Obispo : Ambre sur « Mourir demain », Bastiaan « Fan », et Sarah « Tu trouveras ».

Pascal Obispo prend la parole, il veut chanter son duo prévu avec Victor. Ils chantent donc ensemble « L’envie d’aimer ».

Léa chante avec Adèle Castillon « Amour Plastique ».

23h28 : place au second verdict. C’est Ambre qui est la 3ème qualifiée ! Il ne reste plus que Sarah et Bastiaan, c’est la dernière ligne droite.

Bastiaan et Sarah s’affrontent sur une battle sur « Donne‑moi le temps » de Jenifer.

Magnéto Star Ac Mix

Ambre, Bastiaan, Léa, Sarah et Victor chantent « Tant qu’on rêve encore » du Roi Soleil.

Bastiaan éliminé

23h47 : C’est l’heure du verdict. Sarah est sauvée par le public ! Bastiaan est éliminé.

Sarah, qui a remporté les évaluations, doit choisir qui elle affrontera en demi-finale. Elle a le temps des pubs pour réfléchir !

SONDAGE demi-finale 1

Star Academy 2025, le replay du prime du 17 janvier

Rendez-vous demain à 16h05 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.