Les Enfants de la Télé du 18 janvier 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

Les Enfants de la Télé du 18 janvier 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 18 janvier : les invités

Ce dimanche soir, Les Enfants de la Télé font leur retour pour un numéro inédit placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Aux commandes de l’émission, Faustine Bollaert accueille autour de sa table une bande d’invités aux parcours aussi riches que variés.

Jean-Pierre Darroussin, figure incontournable du cinéma français, partagera souvenirs et anecdotes de tournages, tandis qu’Enora Malagré apportera son regard pétillant et sans filtre. Odile Vuillemin reviendra sur ses rôles marquants à la télévision et au cinéma, alors que Laurent Romejko évoquera avec élégance ses années passées à la télé. Constance Gay complètera cette joyeuse tablée avec sa fraîcheur et son énergie.



Entre archives cultes, moments d’émotion et éclats de rire, ce numéro inédit promet une soirée chaleureuse et nostalgique, fidèle à l’esprit des Enfants de la Télé. Un rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche soir.