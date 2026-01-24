Star Academy du 24 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 24 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens. Une journée qui débute tôt sur le plateau du prime pour les répétitions.











Sarah et Léa répètent « L’hymne à l’amour » avec Lucie. Et avant de répéter sa carte blanche, grosse surprise pour Victor : toute l’équipe du prime lui chante « joyeux anniversaire » !

Ambre cherche sa tenue avant de répéter la collégiale tandis que Victor répète sa carte blanche. Il est super content.

Léa retrouve Mélissa pour répéter leur duo. Les quatre demi-finalistes font ensuite la connaissance de Bob Sinclar pour répéter la chanson « Love Generation », titre emblématique du générique de la Star Ac.



L’association « Sur les bancs de l’école » s’invite sur le prime. Ils accompagnent à l’école les enfants en situation de handicap. Des enfants sont là et rencontrent les académiciens.

Anouk retrouve Sarah pour répéter leur duo.

Quand Ambre et Victor rentrent au château, il a été décoré pour l’anniversaire de Victor ! Le téléphone sonne, c’est Sofia ! Elle chante pour l’anniversaire de Victor et lui dit qu’ils sont jumeaux d’anniversaire puisque c’est aussi le sien. Elle lui souhaite plein de belles choses.

Pendant ce temps là, Jonathan fait répéter leur tableau chanté / dansé à Léa et Sarah. Elles rentrent ensuite au château et font leurs valises.

Soirée d’anniversaire au château pour Victor. Il appelle sa maman, toute sa famille lui souhaite son anniversaire. Et les académiciens lui font souffler ses bougies avant de lui offrir des cadeaux.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 24 janvier

