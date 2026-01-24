C à vous du 24 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 24 janvier 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Poids électoral, tendance No Kids, vers un nouveau choc des générations ? On en parle avec Jean Viard, sociologue et directeur de recherches associé CNRS au CEVIPOF, ce soir dans C à vous

🔵 Prêts à avoir un rapport sexuel avec une femme endormie : des dizaines d’hommes ont répondu à une fausse annonce. Hermine Le Clech, journaliste RTL, raconte son enquête dans C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

ZAZ pour son nouvel album « Sains & saufs » et sa tournée dans toute la France

Steve Jourdin pour le doc « Les Glucksmann, une histoire de famille » diffusé le samedi 31 janvier à 21h sur LCP

Jean-Paul Rouve pour la pièce « Le bourgeois gentilhomme » au Théâtre Antoine

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 24 janvier 2026 à 19h sur France 5.