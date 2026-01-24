Quelle époque du 24 janvier 2026 : les invités ce soir sur France 2



Quelle époque du samedi 24 janvier 2026 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

🎭 Élie Semoun, à l’occasion de son spectacle « Cactus » à l’Européen jusqu’au 1er avril



📺 Bruno Solo, nous présentera la série documentaire « Les aventuriers de l’Égypte antique », disponible en intégralité sur France Télévisions

⚽ Ophélie Meunier, à l’occasion de son magazine consacré à la prochaine Coupe du Monde sur le continent américain, à partir du 24 juin sur M6

📖 Alessandra Sublet, nous présentera son livre « Toi que je n’attendais plus » chez Robert Laffont

📚 Alain Finkielkraut, à l’occasion de la sortie de son livre « Le cœur lourd » chez Gallimard

🎥 Violette Viannay et Sonja Nemes, à l’occasion du documentaire « À la hauteur », disponible sur France Télévisions

🎤 Marine Léonardi, à l’occasion de la tournée de son spectacle « Mauvais graine »

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

