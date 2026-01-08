Star Academy estimations : Anouk en baisse, Victor remonte (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à deux jours du prochain prime qui verra l’élimination d’Anouk ou de Victor.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est toujours Anouk qui est en tête mais elle baisse et compte ce soir 56% des votes.







Derrière, Victor remonte à 44%. Il reste en retard mais rien n’est joué alors qu’il reste 2 jours et que les prestations du prime pourraient faire la différence.

Qui va rester au château et se qualifier pour les quarts de finale aux côtés de Ambre, Bastiaan, Léa et Sarah ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre élève préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



SONDAGE nominations semaine 12

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.