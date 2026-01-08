Star Academy : découvrez le top 3 de la semaine 12 ! (classement des évaluations)



Star Academy saison 2025, le top 3 de la semaine 12 – Alors qu’hier Michaël Goldman est venu annoncer aux élèves de la Star Academy 2025 les noms des 2 élèves nominés – Anouk et Victor – les académiciens ont pu découvrir cet après-midi le tableau avec le classement de la semaine !











On peut déjà vous révéler le classement interne au top 3 alors que ces trois élèves s’affronteront lors du prime de samedi soir pour remporter une immunité pour la semaine suivante.

Bastiaan, Ambre et Léa dans le top 3

Bastiaan est 1er à l’issue des évaluations, suivi par Ambre 2ème, et Léa 3ème. Ils s’affronteront sur une battle sur le prime mais aussi sur le défi des professeurs. Pour la battle : Léa sur « Beautiful » de Christina Aguilera, Ambre suit « Nothing Else Matters » version Miley Cyrus, et Bastiaan sur « Angels » de Robbie Williams.

Les défis des professeurs sur le prime :

🎤 Défi vocal : Léa « L’amour est un oiseau rebelle » de Maria Callas

💃 Défi danse : Bastiaan sur « Blinding Lights » de The Weeknd

🎭 Défi théâtre : Ambre « Gigi l’amoroso » de Dalida



Classement complet de la semaine à l’issue des 3 évaluations :

1- Bastiaan

2- Ambre

3- Léa

4- Sarah

5- Victor

6- Anouk

Notez que Bastiaan est arrivé 1er pour la seconde semaine d’affilée.

Sondage Star Academy nominations semaine 12

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.