Un Si Grand Soleil du 9 janvier : la vérité éclate, Charlotte va trop loin (résumé épisode 1833 en avance)

Un si grand soleil du 9 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1833 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 9 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Marsan appelle Zoé Cassis, il lui dit qu’ils ont un problème avec l’infirmière qui était en prison. Elle l’a suivi, il l’a enlevée à son tour. Elle lui dit de trouver une nouvelle planque pour la joueuse. Marsan demande ce qu’il fait de l’infirmière, elle lui dit de ne pas se prendre la tête avec elle… Il appuie sur son arme quand la police débarque ! Alex et Aude sont à l’extérieur. Marsan hurle, il dit à Claire que c’est à cause d’elle. Il s’apprête à tuer Claire, Aude intervient et demande à Marsan de lâcher son arme. Il refuse, Aude et Ambre réussissent à le neutraliser. Claire est en larmes dans les bras d’Alex.

Charlotte fait que écrire à Sacha mais il ne lui répond pas. Marie-Sophie et Soan ont invité Eve et Manu ce soir, Soan va s’occuper des courses. Marie-Sophie dit à Charlotte de s’occuper du pain mais elle est ailleurs… Elle s’emporte et s’en va. Dans le tram, elle est mal et confie à Salomé qu’il la ghoste depuis 2 jours. Salomé pense qu’il abuse, Charlotte pense qu’il avait peut être raison sur sa robe. Salomé pense que ce n’est pas une raison. Elle lui dit qu’elle n’a rien fait, elle n’a pas à s’excuser.



Alex interroge Claire en présence de Florent. Elle avoue être impliquée dans la cavale d’Hélène. Elle lui dit tout : Hélène est allée la trouver à son domicile après s’être enfuie de l’hôpital. Claire explique qu’elle était en danger de mort, elle n’a pas hésité. Et elle précise que c’est elle qui est allée trouver son père, il n’y est pour rien. Alex l’interroge sur Zoé Cassis et Franck Marsan, elle dit avoir surpris un geste en prison, c’était une intuition.

Aude interroge MArsan, qui avoue qu’il suivait les ordre de Zoé Cassis. Il dit qu’elle l’a manipulé, il suivait ses ordres. Il dit que Zoé le faisait chanter. Et sur la joueuse, Zoé savait qu’elle devait stocker des pierres précieuses dans un coffre. Il assure qu’il était sous l’emprise de Zoé. Aude lui rappelle qu’il est toujours accusé d’enlèvement, séquestration et tentative de meurtre. Pendant ce temps là, Zoé est emmenée au commissariat, Alex va l’interroger.

Au lycée, Pablo se plaint des dortoirs non mixtes. Pendant ce temps là, Charlotte reçoit un appel de Sacha. Il fait comme si de rien était et dit qu’il pensait à elle… Il lui demande ce qu’elle fait cet aprem, elle a cours et lui propose de le voir après. Il dit vouloir la voir maintenant ! Elle décide de le rejoindre, elle va donc sécher les cours…

Aude et Alex font le point avec Becker. Zoé Cassis n’a rien lâché mais son téléphone a été retrouvé dans sa cellule : ils préparaient ce coup depuis des semaines ! Hélène va retourner en prison, Alex demande ce qu’ils font de Claire et Victor. Becker va en parler au procureur, il dit qu’ils ont fait obstruction à la justice et ça peut leur coûter cher.

Charlotte retrouve Sacha. Il l’emmène boire un verre. Elle s’excuse pour l’autre jour, il lui dit de laisser tomber… Il va chercher les boissons et à la caisse il tombe sur une belle jeune femme et se met à la draguer ! Charlotte les observe de loin. Elle interroge Sacha, il avoue l’avoir trouvée canon et lui avoir dit. Charlotte dit que ça la gêne. Il lui donne encore un comprimé et dit qu’ils vont s’éclater !

Florent explique à Hélène qu’il va expliquer sa situation au procureur dès la semaine prochaine. Hélène pense que son évasion va alourdir sa peine mais elle est soulagée de ne plus être en danger. Elle lui dit de transmettre ses excuses à Claire et Victor.

Aude annonce à Claire que sa garde à vue est levée, elle est libre. Son père a été relâché aussi mais ils seront convoqués chez le juge la semaine prochaine.

Dans le tram, Charlotte voit tout flou… Elle rigole toute seule, elle est sous l’emprise de la drogue et de l’alcool quand elle rentre, Eve et Manu sont là. Elle dit avoir déjà dîné et refuse de passer à table. Elle va dans sa chambre, ils ne se rendent compte de rien. Eve annonce à Soan et Marie-Sophie qu’elle s’est endormie en cours, Soan est choqué.

Claire et Florent retrouvent Kira. Kira insiste pour que Florent reste mais il dit qu’il doit aller retrouver Cécile. Claire le remercie. Elle l’embrasse alors que Kira a le dos tourné…

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.