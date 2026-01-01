Star Academy 2025 : découvrez le top 3 de la semaine 11 ! (classement des évaluations)



Star Academy 2025, le top 3 de la semaine 11 – Alors qu’hier Michaël Goldman est venu annoncer aux élèves de la Star Academy 2025 les noms des 3 élèves nominés – Anouk, Victor et Théo – le directeur était de retour au château cet après-midi pour révéler le top 3 de cette onzième semaine !











On peut déjà vous révéler quels sont les académiciens qui sont dans le top 3 et s’affronteront lors du prime de samedi soir pour remporter une immunité pour la semaine suivante.

Bastiaan, Sarah et Léa dans le top 3

Michaël a annoncé que Bastiaan est 1er, Sarah 2ème, et Léa 3ème. Ils s’affronteront sur une battle lors du prime sur « A corps perdu » de Grégory Lemarchal.

Classement complet de la semaine à l’issue des 3 évaluations :

1- Bastiaan

2- Sarah

3- Léa

4- Ambre

5- Anouk

6- Victor

7- Théo



Notez que Bastiaan est arrivé 2ème en théâtre, 1er en danse et 1er en chant.

Sondage Star Academy nominations semaine 11

Qui doit rester au château ? Anouk Théo Victor Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.