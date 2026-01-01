Prodiges : et le gagnant est… (résumé + replay finale du 1er janvier 2026)

Prodiges la finale du 1er janvier 2026, qui a gagné ? – France 2 diffusait ce soir la grande finale de la saison 12 de Prodiges. Qui a été sacré grand gagnant ?


Pour cette saison 12, Faustine Bollaert était aux côtés d’un jury d’exception : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique.

Prodiges : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 1er janvier 2026)
Prodiges, et le gagnant de la saison 12 est…

Avant de désigner le gagnant, le jury a choisi de désigner comme super-finalistes dans chaque catégorie :
– instrument : Lyam (15 ans, violoncelle)
– chant : Lola (16 ans)
– danse : Timéa (14 ans)

Ils nous ont ensuite offert chacun une ultime prestation. Et c’est finalement Lyam, violoncelliste âgée de 15 ans, qui a été désigné gagnant par le jury. Il est le Prodige 2025 !


Si vous avez loupé cette finale de Prodiges 2025, elle sera très vite dispo en replay gratuit sur FRANCE.TV.

