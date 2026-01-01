Prodiges : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 1er janvier 2026)



Prodiges la finale du 1er janvier 2026, qui a gagné ? – France 2 diffusait ce soir la grande finale de la saison 12 de Prodiges. Qui a été sacré grand gagnant ?





Pour cette saison 12, Faustine Bollaert était aux côtés d’un jury d’exception : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique.







Prodiges, et le gagnant de la saison 12 est…

Avant de désigner le gagnant, le jury a choisi de désigner comme super-finalistes dans chaque catégorie :

– instrument : Lyam (15 ans, violoncelle)

– chant : Lola (16 ans)

– danse : Timéa (14 ans)

Ils nous ont ensuite offert chacun une ultime prestation. Et c’est finalement Lyam, violoncelliste âgée de 15 ans, qui a été désigné gagnant par le jury. Il est le Prodige 2025 !



Si vous avez loupé cette finale de Prodiges 2025, elle sera très vite dispo en replay gratuit sur FRANCE.TV.