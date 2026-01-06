Les 12 coups de midi du 6 janvier : Cyprien passe un énorme cap, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 6 janvier 2026, 109ème victoire de Cyprien – Cyprien a franchi le cap des 500.000 euros de gains ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé un Coup de Maître à 30.000 euros et a pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse.


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 6 janvier, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte à 504.619 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est apparu, ça semble être un vase (ou une carafe ?). Il s’ajoute aux précédents : le désert d’Oman en photo de fond et un avion de chasse. Cyprien est parti comme nous du côté de « Star Wars » en proposant Harrison Ford mais c’est raté.

Avec ce décor qui a servi au tournage de « Star Wars » et l’avion, on pense toujours qu’il pourrait s’agir de Mark Hamill, Carrie Fisher, Oscar Isaac ou encore Daisy Ridley.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford


Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

