Star Academy : les votes des quarts de finale ne fonctionnent plus, les internautes s’indignent



Publicité





Gros couac du côté de la Star Academy. Alors que les votes des quarts de finale ont été lancés hier soir, en fin de prime, après l’élimination d’Anouk, ils ne fonctionnent plus depuis plusieurs heures ce dimanche.











Publicité





Dès le début de la matinée, de nombreux internautes ont commencé à dénoncer sur les réseaux sociaux un arrêt total des votes, affirmant qu’il leur était impossible de soutenir leur candidat favori. Une situation que nous avons nous-mêmes pu constater chez Stars-Actu en tentant de voter par SMS : à chaque essai, le message de réponse suivant s’affiche « TF1 : Désolé, il n’y a actuellement aucun service proposé sur ce numéro ».

Pour rappel, Nikos Aliagas a lancé l’appel aux votes pour les quarts de finale peu après minuit, à l’issue du prime. Les téléspectateurs étaient alors invités à départager Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor, avec un objectif clair : qualifier l’un d’eux directement pour les demi-finales. Les trois autres académiciens encore en lice devront, eux, passer par une nouvelle étape de sélection lors du prime de samedi prochain.

Mais depuis tôt ce dimanche, plus aucun vote ne semble possible, laissant les fans dans l’incompréhension la plus totale. Sur X (ex-Twitter), Instagram ou encore TikTok, les messages de colère se multiplient, certains craignant même que ce dysfonctionnement puisse fausser la compétition.



Publicité





Pour l’heure, TF1 n’a toujours pas réagi à ce problème technique, ni communiqué sur un éventuel arrêt des votes. Reste à savoir ce qu’il s’est réellement passé et surtout si la chaîne prendra des mesures pour garantir l’équité de ce quart de finale décisif.

Affaire à suivre…

EDIT 13h50 : après de longues heures de panne, les votes ont finalement réouvert !

Star Academy, quart de finale : qui doit aller en demi-finale ?

Qui doit aller en demi-finale ? Ambre Bastiaan Sarah Victor Résultats Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy : qui a été éliminé lors du 13ème prime ? (résumé + replay du 10 janvier 2026)