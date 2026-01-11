Demain Nous Appartient spoilers : tensions, double vie, les résumés jusqu’au 30 janvier 2026



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 30 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend fin janvier dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026.











Publicité





On peut déjà vous dire que le comportement de Fred va faire se poser des questions à Noor… De leur côté, Sarah et Roxane ne sont plus sur la même longueur d’ondes et les tensions s’intensifient.

Entre Chloé et Raphaëlle, les vacances dans les Cévennes ont laissé des traces. Mais après des semaines de tensions, elles vont enfin faire la paix.

Quant à Aaron, il mène une double vie qui l’épuise… Et de leur côté, Marceau et Erica s’installent chez Bart.



Publicité





Les résumés de DNA du 26 au 30 janvier 2026

Lundi 26 janvier 2026 (épisode 2126) : La présence de Vahina ne laisse personne indifférent. L’installation chez Bart s’officialise pour Marceau et Erica. Sébastien et Marianne défendent leurs filles coûte que coûte.

Mardi 27 janvier 2026 (épisodes 2127) : Vahina semble protéger quelqu’un. Erica est prise la main dans le sac. Raphaëlle et Chloé font enfin la paix.

Mercredi 28 janvier 2026 (épisode 2128) : Aaron est perturbé par sa double vie. Noor se pose des questions sur Fred. Adam est prêt à prendre son indépendance.

Jeudi 29 janvier 2026 (épisode 2129) : Les tensions entre Roxane et Sara s’intensifient. Violette se sent mise à l’écart. Gloria prend une décision pour son avenir.

Vendredi 30 janvier 2026 (épisode 2130) : Soraya s’inquiète pour la santé d’Aaron. Esmée ose enfin franchir le pas. Le comportement de Fred interroge de plus en plus.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 12 au 16 janvier 2026 en cliquant ICI

du 19 au 23 janvier 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…