Star Academy : où et à quelle heure voir Ambre de retour chez elle ce mardi ?

L’émotion devrait être au rendez-vous pour Ambre ce mardi. En pleine période de la seconde demi-finale de la Star Academy, la jeune artiste s’accorde une parenthèse en dehors du château pour retrouver ses proches le temps d’une journée, ce mardi, à Paris.











Un moment très attendu par ses supporters, qui auront l’occasion de la voir en personne. Ambre donne en effet rendez-vous à ses fans à 16h30 au Pavillon Chesnaie du Roy, situé dans le 12ᵉ arrondissement de Paris (102 route de la Pyramide). Une rencontre qui s’annonce chaleureuse et riche en émotions, à quelques jours d’une échéance décisive dans l’aventure.

Entre retrouvailles familiales et bain de foule avec son public, cette escapade parisienne devrait lui offrir une bouffée d’énergie précieuse avant de retourner au château de Dammarie-les-Lys pour poursuivre la compétition.

À l’approche de la demi-finale, chaque moment de soutien compte — et nul doute que ses fans répondront présents pour porter Ambre vers la suite de son rêve.



Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.