Plus Belle La Vie du 27 janvier 2026 : Noémie ment à la police (résumé + extrait vidéo épisode 506 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 27 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 506 de PBLV – Patrick va recevoir un terrible mail venant d’un corbeau ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ce dernier affirme que Noémie va détruire sa famille !…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 janvier 2026 – résumé de l’épisode 506

Patrick montre à Jean-Paul le mail du corbeau, qui révèle des détails jamais publiés sur son passé avec Vadim. Le message sous-entend que Noémie connaît parfaitement sa vie privée. Patrick fait le lien avec l’agression de Noémie. Jean-Paul veut l’interroger, mais Patrick hésite à s’attaquer à la petite amie de Vadim, dont il se rapproche. Jean-Paul insiste : la sécurité des enfants passe avant tout. Ils décident de la surveiller discrètement, même si Jean-Paul préfèrerait qu’elle garde les petits. Morgane est chargée d’enquêter.

Au commissariat, Morgane rend leurs affaires à Noémie et Vadim. Il ne manque que l’ordinateur et l’enregistreur de Noémie. Elle dit n’avoir aucun suspect, mais Vadim évoque Théo Bonant, que Noémie décrit comme inoffensif… Plus tard, Patrick apprend par Morgane que Noémie exploite souvent la vie des autres pour ses études, notamment celle de Steve. En voyant le mail du corbeau, Morgane reparle de Théo. Patrick lance des recherches de ce côté là.



Publicité





Au Pavillon des Fleurs, Noémie accuse Théo d’avoir volé son ordinateur et l’agresse. Blanche s’interpose. Après son départ, Blanche suit Théo et le voit mettre dans un casier… l’ordinateur de Noémie !

Au collège, Martin, stressé par sa convocation au commissariat, est rassuré par Lucie. Au commissariat, Martin découvre qu’il est convoqué pour recevoir une médaille d’honneur. Luna remercie Idriss pour l’idée, mais décline ses invitations.

Zoé veille sur Ariane, elle culpabilise de l’avoir stressée malgré les paroles rassurantes du médecin. Mère et fille se réconcilient, même si la colère de Zoé persiste. Plus tard, Djawad lui propose de construire une vraie famille, mais Zoé affirme qu’elle se sentira toujours comme une pièce rapportée. À la fac, Mathilde propose à Zoé de devenir leader d’un mouvement étudiant pour empêcher des exclusions. Zoé refuse.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : l’enquête piétine, la dernière chance des Kepler, les résumés jusqu’au 13 février 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 27 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.