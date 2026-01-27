Demain Nous Appartient du 27 janvier : Vahina disparait avec Enora ! (résumé + vidéo épisode 2127 en avance)



Demain nous appartient du 27 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2127 de DNA – Roxane continue de se méfier de Vahina ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et Sara va demander à Vahina de récupérer Enora à la crèche… Quand Roxane rentre, elles ont disparu toutes les deux !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 27 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2127

Vahina révèle à Roxane que son agresseur l’a étranglée et qu’elle en garde encore des marques au cou. Roxane est convaincue qu’il ne s’agissait pas d’un simple vol et insiste pour que Karim l’interroge de nouveau. Au commissariat, Vahina confirme l’étranglement mais affirme ne pas se souvenir du visage de son agresseur. Après l’audition, Karim confie à Sara et Roxane qu’il pense qu’elle connaît cet homme et qu’elle le protège par peur.

En enquêtant, Roxane découvre que Vahina a quitté brusquement son ancien travail à Montpellier deux ans plus tôt. Inquiète en apprenant que Vahina doit aller chercher Enora à la crèche, Roxane rentre chez elle : Vahina et Enora ne sont pas là, et Vahina est sur messagerie !



Diego fait croire à Chloé que Maud l’a quitté à cause des tensions liées à son conflit avec Raphaëlle. Chacun est sommé de choisir un camp. Pourtant, Chloé et Raphaëlle estiment que la situation va trop loin et décident de se parler au Spoon, où elles se réconcilient. Pendant ce temps, Marianne, Sébastien, Judith, Maud et Diego célèbrent un peu vite ce qu’ils pensent être une victoire.

Aaron passe la nuit avec une cliente et enchaîne les mensonges à l’hôpital, tout en continuant ses rendez-vous tarifés. Au lycée, Erica est surprise en train de fumer en cachette. Fragilisée par les problèmes de son frère, elle demande à Bart de garder le secret vis-à-vis de Marceau, qui finit malgré tout par avoir des soupçons.

VIDÉO Demain nous appartient du 27 janvier 2026 – extrait de l’épisode

