Star Academy du 7 janvier 2026 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 7 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens.











Suite et fin des évaluations. Léa passe sur « Parle-moi » d’Isabelle Boulay. Michaël trouve qu’elle chante bien, il parle d’une très bonne évaluation. Sofia remarque ses progrès. Jonathan aurait aimé plus de douceur sur cette musique. Papy parle d’une forme d’épanouissement. Marlène parle d’une belle évaluation.

Sarah passe ensuite sur « Dors » de Clara Luciani. Marlène n’a rien compris de l’histoire. Michaël pense que chaque matière était un épisode dans ce qu’elle allait raconter. Il a eu l’impression de voir une série en 3 épisodes, elle l’a choqué. Sofia a été bouleversée et elle parle d’une prestation très réussie. Jonathan a aimé sa danse et sa qualité de mouvements. Papy a été gênée dans l’ensemble par l’utilisation des accessoires.

Victor passe le dernier sur « Alors on danse » de Stromaé. Il fait une petite erreur de paroles. Jonathan est content mais il aurait voulu plus d’impact. Papy note ses progrès en théâtre, il l’a trouvé subtil. Marlène est d’accord, elle a aimé qu’il aille au bout dans chaque matière. Michaël parle d’un gros risque mais sur le chant, il a trouvé la marche un peu haute. Sofia est d’accord avec Michaël.



Après les évals, les élèves vont faire de la luge. Et après le déjeuner, ils retrouvent Papy pour un cours de théâtre. Surprise : Issa Doumbia est là !

Place ensuite au dîner des profs. Ils s’amusent à s’imiter entre eux, dansent, et finissent par faire de la luge tous ensemble !

Annonce des nominés : Sarah, Anouk et Victor. Sarah étant immunisée, il n’y a que 2 nommés : Anouk et Victor.

