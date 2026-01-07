Un Si Grand Soleil Spoiler : Claire sauvée in-extremis, Marsan arrêté (épisode du 9 janvier)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1833 du 9 janvier 2026 – Claire va être sauvée in-extremis dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’elle a suivi Marsan après qu’il ait enlevée une joueuse de golfe, elle envoie sa position à Florent et lui demande de prévenir la police…











Publicité





Mais Marsan la surprend et l’enlève à son tour ! Il appelle Zoé Cassis pour la prévenir, elle lui conseille de se débarrasser de Claire et de trouver une nouvelle planque…

Franck Marsan s’apprête à tuer Claire quand la police débarque. Alex et Aude réussissent à neutraliser Marsan, il est arrêté.

Au commissariat, Marsan passe aux aveux et charge Zoé Cassis. De son côté, Claire avoue avoir aidé Hélène dans sa cavale et explique que son père n’y est pour rien, c’est elle qui est allée le chercher. Elle explique avoir ensuite enquêté sur Zoé Cassis et Marsan.



Publicité





Claire et Victor sont relâchés mais ils risquent gros pour entrave à la justice…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Laurine victorieuse, Manu sous le choc, les résumés jusqu’au 23 janvier 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici