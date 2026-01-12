Un Si Grand Soleil du 13 janvier : Charlotte fait une grave erreur, le procureur fait un choix (résumé épisode 1835 en avance)



Un si grand soleil du 13 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1835 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 13 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu et Elise organisent la surveillance de Sybille. Pendant ce temps là, Hélène est avec Florent au parloir. Il la remercie pour tout ce qu’il a fait pour elle et s’inquiète pour Claire et Victor. Il lui dit qu’ils sont convoqués par le procureur tout à l’heure, ils vont savoir. Il dit avoir transmis ses excuses à Claire, elle ne lui en veut pas et ne regrette pas de l’avoir aidée.

Claire est avec Kira, elle lit l’article de Midi Libre et le trouve super. Elle lui dit que ça fait du bien de se sentir soutenue. Claire n’est pas sure que le procureur apprécie l’image que ça donne de lui et de la police. Kira part travailler, Claire promet de l’appeler quand ça sera fini.



Becker appelle le procureur, ils parlent de l’article. Becker pense qu’il faut baisser la pression, il lui dit que ses décisions vont être très commentées.

Au lycée, Charlotte dit à Salomé que tout va bien maintenant avec Sacha. Elle dit qu’il était stressé par son boulot, Salomé rappelle qu’il l’a ghosté pendant plusieurs jours… Il lui a proposé d’aller chez lui après les cours.

Sybille est avec l’un des braqueurs, elle est tendue mais elle rappelle que la violence n’était pas prévue. Il dit qu’il n’a pas eu le choix et dit repartir en repérage. Dehors, la police le voir sortir sans casque, Manu fait des photos.

Au palais de justice, le procureur est face à Claire et Victor. Il leur parle de la gravité de la situation, Florent réexplique le contexte. Il dit qu’ils ont simplement voulu secourir Hélène. Le procureur reconnait les erreurs de l’affaire et les siennes, il refuse donc de les sanctionner : il renonce aux poursuites, l’affaire est classée !

Alex annonce à Becker qu’aucun adn relevé à la bijouterie n’est fiché. Alex pense qu’il faut choper les braqueurs en flags, ensuite ils balanceront.

Florent, Claire et Victor se réjouissent du verdict. Florent dit à Claire qu’il faudrait qu’ils discutent, ils vont prendre un verre. Claire se lance la première, elle avoue qu’il s’est vraiment passé quelque chose, ce n’était pas juste un moment d’égarement… Florent confirme que c’était plus que ça, ça l’a beaucoup perturbé. Claire lui dit qu’ils doivent regarder les choses en face : leur histoire est derrière eux. Florent dit être arrivé à la même conclusion, ils doivent avancer chacun de leur côté. Claire conclut que la parenthèse est refermée.

Sacha accueille Charlotte chez lui. Elle trouve l’appart super classe. Il propose de lui servir un verre. Il avoue être maniaque. Plus tard, Sacha se met à photographier Charlotte… Il lui demande de se filmer mais elle ne se sent pas à l’aise. Il fait la tête directement et lui reproche de ne pas lui faire confiance. Elle finit par accepter et lance la vidéo ! Elle dit avoir totalement confiance en lui !

Florent rentre et retrouve Cécile, toujours glaciale. Il annonce vouloir lui dire la vérité. Il parle des dernières semaines avec Claire, c’était perturbant et il a perdu pied… Ils se sont rapprochés, mais il n’est pas allé plus loin car leur histoire est terminée. Elle demande ce qui s’est passé, Florent parle de nostalgie… Il lui dit qu’il l’aime, il n’a pas envie de tout gâcher et il est désolé de l’avoir fait douter. Ils s’embrassent.

